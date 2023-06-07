Спецоперация 07 июня 2023, 18:27 Украина опровергла сообщения о начале контрнаступления Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не начали контрнаступление РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пока не начинали контрнаступление, о котором говорят в последние месяцы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в разговоре с агентством Reuters.

Он назвал неправдой все сообщения о старте контрнаступления. Только украинские военные будут решать, когда начинать наступательные действия, подчеркнул Данилов.

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«Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают», — привел слова секретаря СНБО RT.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение трех суток предпринимали попытки наступления на разных участках фронта.

По словам главы Минобороны РФ, российские военнослужащие проявили мужество и героизм, остановив противника. Украинская армия потеряла 1600 человек только за один день, отметил Шойгу.

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук назвал в беседе с Ura.ru возможные сроки активного контрнаступления ВСУ. Он предположил, что украинские военнослужащие будут ориентироваться на символическую для России дату.