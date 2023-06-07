Спецоперация 07 июня 2023, 01:51 Дату активного контрнаступления ВСУ раскрыли в ДНР Полковник запаса Пинчук: активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня РИА «Новости»

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Украинские войска перейдут в активное наступление в период с 12 по 23 июня. Об этом заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014–2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук, написало Ura.ru

«План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России», — сказал эксперт.

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Украина ведет информационную войну, добавил Герой ДНР. И это тоже элемент нанесения удара и прорыва российской обороны. И в это же время под координацией Германии в Европе пройдут крупнейшие авиаучения. В них задействуют огромное количество сил, в частности, разведки, РЭБ и других. И эти силы идеально используют для поддержания ВСУ.

Пока что происходит предварительный этап, так называемая разведка боем, предназначенная для оттягивания сил противника с передовой. Это, в частности, и массированный обстрел белгородского города Шебекино.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал количество погибших солдат при отражения наступления ВСУ. По его словам, в объединенной группировке войск погиб 71 человек.