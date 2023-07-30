Спецоперация 30 июля 2023, 15:10 Британия подготовит две тысячи спецназовцев ВСУ для атак на Крым — СМИ Sunday Express: Британия готовит более 2 тысяч спецназовцев ВСУ к операциям против Крыма

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В Британии готовят свыше двух тысяч украинских спецназовцев для операции против Крыма. Бригада, которую планируют сформировать, должна исполнить ключевую роль в атаках ВСУ на полуостров. Об этом написала газета Sunday Express, сославшись на собственные источники.

Военнослужащих тренируют в учебном центре обороны в Оукхэмптоне (графство Девон) на юго-западе Англии. Обучение ведут военнослужащие из третьей бригады спецназа Королевской морской пехоты.

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Помимо этого, по данным СМИ, ВСУ хотят задействовать для атаки на Крым дальнобойные ракеты Британии, США и ФРГ.

Ранее западные СМИ предположили, что Украина считает Крым значимой целью контрнаступления, при этом имеющей в первую очередь символическое значение.

В ночь на 30 июля ВСУ попытались атаковать Крым, используя 25 беспилотников. Обошлось без пострадавших. Системы ПВО ликвидировали 16 дронов, средства радиоэлектронной борьбы подавили еще девять. Летательные аппараты упали Черное море в районе мыса Тарханкут.