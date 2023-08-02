Важное 02 августа 2023, 14:52 Беспилотный катер ВСУ уничтожили при попытке атаки на корабль ВМФ в Черном море Минобороны: беспилотный катер ВСУ пытался атаковать корабль ВМФ в Черном море

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Морской беспилотник ВСУ в ночь на 2 августа попытался атаковать корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны.

Экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер, подчеркнули в министерстве.

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В ночь на 1 августа ВСУ также предпринимали попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

В ведомстве пояснили, что оба корабля выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три украинских беспилотных катера уничтожены огнем из штатного вооружения.

После корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжили выполнять поставленные задачи, подчеркнули в пресс-службе ведомства.