02 августа 2023, 14:52
Беспилотный катер ВСУ уничтожили при попытке атаки на корабль ВМФ в Черном море
Минобороны: беспилотный катер ВСУ пытался атаковать корабль ВМФ в Черном море
Морской беспилотник ВСУ в ночь на 2 августа попытался атаковать корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны.
Экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер, подчеркнули в министерстве.
Реклама
В ночь на 1 августа ВСУ также предпринимали попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.
В ведомстве пояснили, что оба корабля выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три украинских беспилотных катера уничтожены огнем из штатного вооружения.
После корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжили выполнять поставленные задачи, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама