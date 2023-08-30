Спецоперация 30 августа 2023, 10:50 Украина начала отправлять радикалов в бои на границе с ЛНР Марочко: ВСУ отправили радикалов на сватовский и кременской участки фронта РИА «Новости»

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Украинское командование начало отправлять радикалов на сватовский и кременской участки. Так ВСУ пытаются удержать свою оборону. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами», — учтонил Марочко.

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По его словам, командование армии Украины начало распределять их на территории, где появилась угроза прорыва оборонительных рубежей. Кроме того, часть этих подразделений стала участвовать в штурмах. Так, 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, в состав которой входит отряд спецназначения «Азов»*, не единожды пыталась вернуть утраченные позиции в районе Кременной.

О том, что члены «Азова»* вновь начали принимать участие в боевых действиях, стало известно в середине августа. Тогда врио директора департамента планирования применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович официально подтвердил этот факт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нарушение договоренностей с турецкой стороной. Боевики должны были находиться в Стамбуле до окончания СВО.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.