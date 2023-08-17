Спецоперация 17 августа 2023, 13:23 «Азов» снова стал участвовать в боевых действиях на Украине Нацгвардия Украины: боевики «Азова» восстановились и вернулись к боям РИА «Новости»

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Боевики батальона «Азов»* восстановились и вновь начали полноценно участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович в Telegram-канале

«Бригада специального назначения „Азов“* <…> начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — заявил Уршалович.

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Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко уже заявлял, что вернувшиеся из Турции боевики «Азов»* будут участвовать в боевых действиях.

Командующие националистическим батальоном «Азов»* вернулись на Украину вместе с президентом страны Владимиром Зеленским после его переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нарушение договоренностей с турецкой стороной. Боевики должны были находиться в Стамбуле до окончания СВО.

В Турцию участники «Азова»* попали в сентябре 2022 года после обмена пленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что из украинского плена вернулись 55 военных и один гражданский. В ответ на это Россия передала Украине 215 человек, в том числе лидеров батальона.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.