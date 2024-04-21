21 апреля 2024, 09:40
ВСУ уличили в краже гумпомощи и мародерстве в Херсонской области
Подпольщик Град: ВСУ грабили села на подконтрольной им части Херсонской области
Украинские боевики не гнушаются мародерством и грабежом на подконтрольном им правом берегу Днепра. Об этом заявил РИА «Новости» командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
Он отметил, что ВСУ в Херсонской области крадут гуманитарную помощь и грабят жилые дома.
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«В самом Херсоне открыто мародерить боятся, но в селах грабят все оставленные дома — и даже те, где есть хозяева», — рассказал Град.
Подпольщик добавил, что украинские военные воруют даже мебель и увозят награбленное в сторону Одессы. Боевики также расхищают гуманитарную помощь, которую потом отмечают как списанную.
«Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян», — подчеркнул Град.
Ранее артиллеристы ВС России уничтожили в зоне СВО гаубицу М777 американского производства. Боец с позывным Марио указал, что из этого оружия ВСУ обстреливали мирных жителей в Белгороде.
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