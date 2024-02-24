Спецоперация 24 февраля 2024, 17:39 Запад не поверил в возможность нового контрнаступления ВСУ New York Times: ВСУ смогут предпринять контрнаступление только в 2025 году Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ будут использовать 2024 год для защиты и восстановления соединений, поэтому не смогут начать контрнаступление раньше 2025 года. Об этом сообщила газета New York Times.

Чиновники, присутствовавшие на брифинге с главкомом объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, опровергли возможность начала контрнаступления украинских войск в 2024 году.

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«В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнастпуления в следующем году», — указали в издании.

Западные чиновники предупредили, что лучшим вариантом для Украины станет заморозка конфликта. Журналисты добавили, что в Европе все меньше верят в победу ВСУ.

«Только 10% европейцев заявили, что верят, что Украина выиграет в конфликте», — подчеркнули в газете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. Он пообещал, что украинские военные подготовят «сюрпризы» для России.