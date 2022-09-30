ВСУ уличили в чрезмерной жестокости при обстреле автоколонны в Запорожье | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 21:59 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ уличили в чрезмерной жестокости при обстреле автоколонны в Запорожье СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ колонны автомобилей в Запорожье РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских военных колонны автомобилей с мирными жителями в Запорожье.

Дело завели по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» после обстрела ВСУ автоколонны с мирными гражданами в Запорожье. Говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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Следствие установило, что 30 сентября украинские военнослужащие и боевики прицельно обстреляли машины, которые двигались по Ореховскому шоссе в районе автомобильного рынка. Машины направлялись к блокпосту, чтобы выехать с контролируемой ВСУ территории в зону, подконтрольную российским военным.

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Жертвами обстрела стали не менее 23 мирных жителей, еще не менее 34 получили ранения.

Установлено, что ВСУ действовали умышленно группой лиц, по предварительному сговору.

В рамках расследования следователи установят все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

Украинские власти предприняли новую попытку нанести удар по Запорожской атомной электростанции ради усиления риска техногенной катастрофы. Российская артиллерия подавила все попытки противника ответным огнем, отметили в Минобороны России.

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