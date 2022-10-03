Общество 03 октября 2022, 09:16 Поделиться Telegram

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Viber Украина закрыла въезд в Запорожскую область — власти региона Глава Запорожья Балицкий: Украина закрыла въезд на освобожденную часть региона РИА «Новости»

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Украина в одностороннем порядке закрыла въезд на освобожденную часть Запорожской области через свой КПП. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области. Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории», — подчеркнул Балицкий.

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По его мнению, происходит прямое нарушение прав людей путем ограничения их передвижения и свободы. Людей «взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов». Балицкий допустил, что со стороны Украины «готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября».

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Он сообщил, что КПП Васильевка открыт для граждан, желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области, и выразил надежду, что людям удастся выехать.

«Гарантируем им безопасность и всестороннюю помощь», — добавил Балицкий.

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