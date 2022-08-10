Украина имеет в арсенале дальнобойные ракеты к HIMARS, заявил Басурин

ВСУ уже имеют в арсенале ракеты к РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров. Такое предположение выдвинул заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, его слова привело РИА «Новости».

Басурин отметил, что украинская сторона наносит удары различными системами, в том числе HIMARS, у которых дальность полета составляет до 70 километров.

«Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также [населенные пункты] обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские», — сообщил заместитель командующего.

Он пояснил, что у всех этих систем стандарт калибра одинаковый, поэтому ВСУ могут использовать различное вооружение. Басурин считает, что обстрел Донецка — это отвлекающий маневр, чтобы перетянуть артиллерийский огонь с линии фронта.

На вооружении украинской армии имеется около 90 ракет для РСЗО «Ураган», начиненных противопехотными минами «Лепесток». Такими снарядами ВСУ обстреливают Донецк, есть пострадавшие среди мирного населения.