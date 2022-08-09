Мужчина получил травмы ног в результате минометного обстрела Днепровки со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли населенный пункт Днепровка в Запорожской области ракетами «Ураган», внутри которых были запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили представители военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Их слова процитировал ТАСС.

По их данным, от прилетов украинских снарядов пострадал мужчина. Он получил травмы ног. По данным представителей ведомства, это произошло от разрыва одной из противопехотных мин.

«ВСУ, последовав примеру „побратимов“, терроризирующих мирное население Донецка, с использованием РСЗО „Ураган“ раскидали противопехотные мины „Лепесток“ над жилым районом населенного пункта Днепровка», — сообщили сотрудники ВГА Энергодара.

Ранее стало известно о другом факте применения мин типа «Лепесток» украинскими войсками. Представители штаба территориальной обороны ДНР сообщили, что артиллерия ВСУ разместила этот тип запрещенных боеприпасов в Петровском районе Донецка, около железнодорожной станции Мандрыкино. Их слова процитировал RT.