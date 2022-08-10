Порядка 90 ракет, начиненных «Лепестками», насчитали на вооружении ВСУ

На вооружении ВСУ имеется около 90 ракет для РСЗО «Ураган», начиненных противопехотными минами «Лепесток». Об этом официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал в эфире Первого канала.

«По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет „Ураган“, в которых сразу находятся эти мины „Лепестки“», — сказал он в эфире Первого канала.

«Лепесток» — советская мина нажимного действия, которую скидывают с воздуха с помощью кассет. Их главная опасность заключается в том, что они замаскированы под листья и имеют небольшой размер. На земле и в траве их очень трудно заметить. Сложность и в том, что их нельзя вернуть на предохранитель — только привести в действие.

ВСУ разбрасывают снаряды на мирные города, поэтому от них страдают обычные жители — женщины, старики и дети.

Ранее Украинские силы обстреляли Кировский район Донецка. Для атаки они использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров.