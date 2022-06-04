Лавров: Запад запретил украинцам продолжать переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией через день после встречи делегаций в Стамбуле. Эту информацию российский дипломат озвучил в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день [после встречи делегаций в Стамбуле] Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — сказал Лавров.

Он отметил, что после этого позиция украинской стороны значительно ужесточилась.

«Состоялась провокация в Буче, которая очевиднейшим образом была инсценирована. Три дня спустя после того, как российские военнослужащие вышли из этого района. Там жили люди, мэр разъезжал по улицам. И только через трое суток там нашли тела», — заявил Лавров.

По его словам, в западных СМИ и социальных сетях были опубликованы имена погибших в Буче, при этом «никто никому не предъявил <…> информацию, какого рода ранения были у этих людей». Лавров считает, что данные действия показывают, что для Запада важно «вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум», а заем начать «придумывать новую фейковую новость».

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что Украина стала «инструментом для сдерживания России» со стороны США и Великобритании.

Ранее Лавров заявил о возможном вовлечении третьих стран в конфликт на Украине.