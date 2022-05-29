Пушков предупредил Зеленского о потерях территорий из-за отказа от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский из-за своего отказа от переговоров с Россией рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор напомнил о недавних словах экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего власти Украины отказаться от Крыма и Донбасса и согласиться на нейтральный статус страны. Заявление американца вызвало крайне негативную реакцию Зеленского. По мнению Пушкова, «наскок» украинского лидера показывает его плохое понимание перспектив страны, если она в ближайшие месяцы не добьется урегулирования ситуации.

«Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает (или отыгрывает непонимание), что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинская сторона не примет ничего, кроме своей победы. При этом Киссинджера уже внесли в базу сайта «Миротворец».