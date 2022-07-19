Удар ВСУ по Новой Каховке уничтожил газопровод

Жители Бериславского района Херсонской области остались без газа после удара украинских боевиков. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

Он напомнил, что накануне украинские боевики выпустили снаряды по Каховской ГЭС, но в результате повредили газопровод между Новой Каховкой и Бериславским районом. По словам чиновника, магистраль получила серьезные повреждения.

«Газопровод, который связывал Новую Каховку и Бериславский район, был уничтожен, разбит, и сейчас весь Бериславский район огромный остался без газа», — заявил Леонтьев.

Украинские боевики в минувший понедельник, 18 июля, дважды атаковали Новую Каховку. Первые снаряды они выпустили по жилым домам. Часть ракет перехватила система ПВО. Второй обстрел произошел вечером. Под ударом оказалась Каховская ГЭС. Владимир Леонтьев отметил, что в результате атаки погибли два человека. По данным СМИ, речь идет об охранниках гидроэлектростанции.