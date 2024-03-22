Спецоперация 22 марта 2024, 12:44 Производивший беспилотники завод «Мотор Сич» поразили в подконтрольном ВСУ Запорожье Подпольщик Лебедев: ВС России ударили в Запорожье по заводу «Мотор Сич» РИА «Новости»

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ВС России утром 22 марта поразили завод «Мотор Сич» в подконтрольном Украине Запорожье. Помимо автомобильных двигателей, на предприятии производили беспилотники и модернизировали ракеты С-200. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости».

«Сообщают о попадании в стороне завода „Мотор Сич“. Завод производит авиационное и аэродромное оборудование. Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200», — сказал он.

Жители города заявили о четырех прилетах в течение трех часов. Два удара нанесли около 07:00, последовали взрывы.

Воздушную тревогу на территории Украины объявили после полуночи. Прогремели взрывы в Харьковской, Киевской, Одесской и других областях. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения, начались стабилизационные отключения света. По данным «Укрэнерго», атака на энергосистему страны оказалась самой мощной за все время.