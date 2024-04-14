14 апреля 2024, 09:54
Удар ВС России по подстанции в Харькове вызвал перебои в электроснабжении
Подпольщик Лебедев: российские военные ударили по подстанции в Харькове
Военнослужащие ВС России в ночь на воскресенье, 14 апреля, ударили по энергетическому объекту возле железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом рассказал подпольщик Сергей Лебедев. Его слова привело РИА «Новости».
«Ночью был прилет „Герани“, предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове», — заметил он.
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Подпольщик добавил, что после удара начались перебои с электроснабжением в самом Харькове и области.
Минувшей ночью власти Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах. Сирены звучали в Харьковской и Сумской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
ВС России нанесли удар по населенному пункту Цыркуны в пригороде Харькова. По данным подпольщиков, сюда ВСУ перебрасывают военную технику.
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