Спецоперация 14 апреля 2024, 09:54 Удар ВС России по подстанции в Харькове вызвал перебои в электроснабжении Подпольщик Лебедев: российские военные ударили по подстанции в Харькове РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России в ночь на воскресенье, 14 апреля, ударили по энергетическому объекту возле железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом рассказал подпольщик Сергей Лебедев. Его слова привело РИА «Новости».

«Ночью был прилет „Герани“, предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове», — заметил он.

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Подпольщик добавил, что после удара начались перебои с электроснабжением в самом Харькове и области.

Минувшей ночью власти Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах. Сирены звучали в Харьковской и Сумской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

ВС России нанесли удар по населенному пункту Цыркуны в пригороде Харькова. По данным подпольщиков, сюда ВСУ перебрасывают военную технику.