Спецоперация 12 апреля 2024, 09:10 Российские войска ударили по пригороду Харькова Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по району села Циркуны под Харьковом

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Российские войска ударили по району села Циркуны в пригороде Харькова. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 22:50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова», — указал он.

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По его словам, именно в сторону села Циркуны Вооруженные силы Украины передвигают военную технику, которая предназначена для линии боевого соприкосновения на Белгородском направлении.

Как отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, на всех направлениях ДНР произошел перелом в пользу России. Журналисты французской газеты Le Figaro признавали, что на Западе активизировались разговоры о возможном поражении украинской армии из-за отсутствия должной военной поддержки и тяжелого положения на линии фронта.

Агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ ждут тяжелые испытания в ближайшее время.