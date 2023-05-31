Спецоперация 31 мая 2023, 08:13 Удар «Аллигаторов» по ВСУ на Краснолиманском направлении сняли на видео Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ударили по технике и бойцам ВСУ на Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Центрального военного округа поразили объекты Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Телеканал «Звезда» показал их боевой вылет.

Военные вычислили место скопления легкобронированной техники украинских подразделений и бойцов, а затем нанесли по ним ракетный удар. Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» подлетели к месту удара на предельно малой высоте, обогнув рельеф и оставшись неуязвимыми для ПВО.

https://tvzvezda.ru/news/2023531643-15R0y.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D/player/

Выстрелы произвели неуправляемыми ракетами с кабрирования. После того, как цель поразили, пилоты резко пошли на снижение и сменили курс.

Российская армия задействовала вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в проведении спецоперации на Украине. Они вылетали парами в любое время суток и били по позициям противника. Конструкторы оснастили вертолеты уникальной системой катапультирования, срабатывание которой попало на видео.