Армия 20 марта 2023, 14:34 Отстрелили лопасти, но пилот выжил. Появилось видео катапультирования из Ка-52 «Аллигатор» «РВ»: катапультирование из Ка-52 «Аллигатор» после удара ракетой сняли на видео Пресс-служба Минобороны

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Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» оснастили уникальной системой катапультирования. Ее срабатывание в полевых условиях сняли на видео. В машину попала украинская ракета, но пилот спасся, рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

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Боевой вертолет Воздушно-космических сил вылетел на задание. В него попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины. Лопасти Ка-52 «Аллигатор» обрушились, разбилось остекление кабины и пришла в действие система катапультирования — характерный черный дым от срабатывания ракетных двигателей кресел попал на видео.

Ка-52 «Аллигатор», по информации «Рособоронэкспорта», стал единственным в мире вертолетом с катапультно-амортизационной системой. Его отправляли на задания даже в темное время суток, а летчик-инструктор Андрей Красноперов внес эту модель в список самой эффективной авиатехники в зоне проведения спецоперации. Издание Business Insider благодаря мобильности, ассортименту используемого вооружения и особенностей конструкции поставило российский вертолет в один ряд с американским AH-64 «Апач».