«Аллигаторы» не спят. Российские вертолеты Ка-52 показали в деле на Украине

Ночной вылет российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для выполнения задач в рамках специальной военной операции на Украине показали на видео. Эксклюзивные кадры обнародовало Министерство обороны РФ.

На видео показано, как российские «Аллигаторы» поднимают в ночное небо. Вертолеты Ка-52 выполняли полеты в основном на малых высотах и в сложных погодных условиях. На видео продемонстрирован и момент наведения на цель с нанесением удара управляемыми ракетами.

Экипажи ВКС России действовали в составе пары. Армейская авиация уничтожила зенитную установку и бронетехнику украинских националистов. Точное попадание средств поражения подтверждают видеоматериалы объективного контроля.

Авиация российской армии в рамках специальной военной операции выполняет задачи по уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также сопровождения колонн и поддержки действующих подразделений с воздуха, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало еще одно видео с применением вертолетов Ка-52 на Украине.