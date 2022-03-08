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    08 марта 2022, 09:26

    «Аллигаторы» не спят. Российские вертолеты Ка-52 показали в деле на Украине

    Минобороны РФ показало видео применения вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

    Александр Блинов

    Ночной вылет российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для выполнения задач в рамках специальной военной операции на Украине показали на видео. Эксклюзивные кадры обнародовало Министерство обороны РФ.

    На видео показано, как российские «Аллигаторы» поднимают в ночное небо. Вертолеты Ка-52 выполняли полеты в основном на малых высотах и в сложных погодных условиях. На видео продемонстрирован и момент наведения на цель с нанесением удара управляемыми ракетами.

    Экипажи ВКС России действовали в составе пары. Армейская авиация уничтожила зенитную установку и бронетехнику украинских националистов. Точное попадание средств поражения подтверждают видеоматериалы объективного контроля.

    Авиация российской армии в рамках специальной военной операции выполняет задачи по уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также сопровождения колонн и поддержки действующих подразделений с воздуха, уточнили в ведомстве.

    Ранее Минобороны РФ показало еще одно видео с применением вертолетов Ка-52 на Украине.