Участники саммита НАТО запретили Зеленскому соглашаться на мировую

Конфликт на Украине должен решаться только силовым путем. На этом в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским настояли участники саммита НАТО, сообщил журналистам премьер Бельгии Александр Де Кроо. Его слова передал ТАСС.

Члены Североатлантического альянса уже переговорили с украинским президентом. Они настояли на том, что любой конфликт может быть решен только на поле боя, поэтому ситуацию на Украине нельзя решать миром. По словам премьера Бельгии, странам НАТО следует продолжать говорить с ним об этом.

«Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — сказал Александр Де Кроо.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс также призвала Украину не идти на территориальные уступки ради завершения конфликта, так как это может навредить Европе. Однако советники Джо Байдена в Белом доме уже обсуждают такой вариант.