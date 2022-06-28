Чиновники в администрации американского президента не уверены в том, что Украина сможет захватить обратно освобожденные Россией территории. Они начали обсуждать план отказа от них. О переговорах в Белом доме сообщил CNN.

«Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской „победы“ с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны», — сообщил телеканал.

Они рассматривают возможность территориальных уступок для прекращения конфликта. При этом источники телеканала заявили, что Белый дом якобы не собирается давать украинским властям конкретных указаний, а лишь обсуждает эту тему.

Кроме того, некоторые чиновники все еще надеются на успех ВСУ. Они рассчитывают, что националисты отобьют районы, которые уступят сейчас, во время запланированного на конец года контрнаступления. Чиновники уверены, что успех предприятия зависит от объема военной поддержки.