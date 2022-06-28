Трасс призвала Украину не идти на территориальные уступки из-за «последствий для Европы»
Глава МИД Великобритании призвала Украину не идти на территориальные уступки
Западные страны должны оказать Украине поддержу, чтобы ей не пришлось идти на мирное решение конфликта путем территориальных уступок. Об этом в интервью Welt заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщило РИА «Новости».
«Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезные», — сказала она.
Лиз Трасс призвала оказать украинской армии всю возможную поддержку, вместо того чтобы искать «скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ от территории». Она считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Восточной Европе и сделать его постоянным.
Однако в Белом доме начали обсуждать план отказа Украины от освобожденных Россией территорий. Там надеются вернуть их в конце года благодаря готовящемуся контрнаступлению.