Трасс призвала Украину не идти на территориальные уступки из-за «последствий для Европы»

Западные страны должны оказать Украине поддержу, чтобы ей не пришлось идти на мирное решение конфликта путем территориальных уступок. Об этом в интервью Welt заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщило РИА «Новости».

«Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезные», — сказала она.

Лиз Трасс призвала оказать украинской армии всю возможную поддержку, вместо того чтобы искать «скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ от территории». Она считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Восточной Европе и сделать его постоянным.

Однако в Белом доме начали обсуждать план отказа Украины от освобожденных Россией территорий. Там надеются вернуть их в конце года благодаря готовящемуся контрнаступлению.