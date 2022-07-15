Участники переговоров в Турции поддержали предложения России по перевозке зерна из Украины

Россия на четырехсторонних переговорах в Стамбуле внесла эффективные предложения по поставкам украинского зерна за рубеж, и участники встречи поддержали их. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что предложения «в основном поддержаны». В ближайшее время завершится работа над документом «Черноморская инициатива» по итогам переговоров.

Четырехсторонние консультации состоялись в Стамбуле 13 июля с участием России, Украины, Турции и представителей ООН. Стороны совещались по вопросу разблокирования украинских портов для вывоза сельхозпродукции.

Коридор для перевозки зерновых в Черном море, по данным турецких СМИ, откроется после появления документа об его создании, а это должно произойти на следующей неделе.