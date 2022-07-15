Коридор для перевозки зерновых и сельхозпродукции по Черному морю заработает после того, как Турция, Россия, Украина и ООН подпишут документ о его создании, написала турецкая газета Yeni Şafak. Подписание ожидается на следующей неделе.

Согласно «техническим договоренностям», достигнутым на четырехсторонних переговорах в Стамбуле 13 июля, переходный процесс работы зернового коридора будет координировать ООН. Представители трех стран будут находиться в портах, откуда станут вывозить зерновые, и отслеживать процесс перевозки от выхода судов до их захода в Турцию. Разминировать порты и определять маршрут следования будет Украина — об этом, по данным издания, стороны также договорились во время переговоров.

Детали по работе координационного совета под эгидой ООН, который создадут в Стамбуле, станут известны на будущей неделе, во время новой встречи «четверки».

Дипломатические источники Yeni Şafak назвали «большим успехом» встречу делегаций России и Украины в Стамбуле. По их информации, свести их было непросто.

Следующая четырехсторонняя встреча может состояться 20–21 июля, сообщил источник ТАСС.