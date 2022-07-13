ООН назвала переговоры по зерну в Стамбуле позитивными

Переговоры по зерну прошли успешно. Таким мнением поделился заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова процитировало РИА «Новости».

«[Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш] поговорит с вами вскоре. Но важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему», — сказал Хак.

Организация являлась одним из участников встречи. Кроме ООН на переговоры прибыли делегации Украины, России и Турции.

Экспорт зерна стал основной темой встречи в Стамбуле. Стороны хотели урегулировать порядок вывоза украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ. Представители России на встрече представили пакет предложений по решению вопроса организации вывоза сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.

Об этом сообщил RT со слов официального представителя Минобороны России генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова. Он отметил, что представители ведомства также участвовали в переговорах.