«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber «Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения Эксперт Рожин назвал удар ВСУ по Донецку сознательным убийством мирных жителей

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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк является целенаправленным уничтожением мирных жителей, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он предположил, что в будущем противник продолжит обстрелы.

«Очевидно, это сознательное убийство гражданского населения. Они как убивали, так и будут убивать гражданских, никакие вербальные угрозы их не пугают. <…> Убийства гражданского населения, безусловно, будут продолжаться», — подчеркнул военный эксперт.

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По мнению Рожина, несмотря на неудачи ВСУ, Запад не прекратит поддержку Украины. «Подобные надежды всерьез воспринимать невозможно», — заявил эксперт. Сейчас союзные силы ведут позиционные бои, пока неизвестно о занятии новых населенных пунктов, добавил Рожин.

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Ранее украинские военные атаковали площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. По словам главы города Алексея Кулемзина, в результате удара погибли минимум 13 человек.

ВСУ не оправдали ожиданий Запада во время контрнаступления, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Главным достижением этой операции стало большое количество погибших украинских солдат, отметил политолог Юрий Светов.

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