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Минимум 13 человек погибли на остановке в результате обстрела Донецка — власти

Мэр Донецка Кулемзин заявил о 13 погибших в результате атаки ВСУ на город

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Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка. В результате атаки погибли минимум 13 человек, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — сообщил Алексей Кулемзин. Он добавил, что власти уточняют количество пострадавших жителей города.

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Накануне ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько. В тот же день украинские военнослужащие нанесли шесть ракетных ударов по многоэтажке в поселке Куйбышево Запорожской области. Для атаки они использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS, отметил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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Украинские военные продолжают обстреливать территории возле Запорожской АЭС. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ атаковали районы ЗАЭС и тепловой электростанции.

ВСУ

Донецк

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