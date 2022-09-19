Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ не оправдали ожиданий США и Евросоюза | 360°

Мир 19 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ не оправдали ожиданий Запада. Вашингтону и Брюсселю пришлось поменять риторику Политолог Светов: Запад еще не раз будет менять риторику по теме Украины

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ не оправдали ожиданий США и Евросоюза при «контрнаступлении». Тем временем Запад не горит желанием отвечать за произошедшее. Политикам пришлось изменить риторику, в итоге ответственность за проведение переговоров возложили на президента Украины Владимира Зеленского. Правда, политологи уверены, что, как бы ни сложился диалог двух стран, Россия не отступит от спецоперации и будет настаивать на необходимости смены киевского режима.

ВСУ не оправдали ожиданий

Соединенные Штаты Америки и ЕС изменили риторику по теме ситуации на Украине: теперь они считают, что будущее переговоров с Россией зависит от Владимира Зеленского. Вашингтон и Брюссель поняли, что с ним победы не будет, а «за поражение ответственность нести не хотят», уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <…> Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Теlegram-канале.

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По словам Володина, ВСУ не оправдали ожидания Запада во время «контрнаступления», ведь «Зеленский обещал победу».

РИА «Новости»

Запад меняет свое мнение из-за ситуации на Украине

Риторика Вашингтона и Брюсселя действительно изменилась, считает политолог и журналист Юрий Светов. Она двигалась буквально по синусоиде, в зависимости от успехов союзных войск, заявил он в беседе с «360».

«Говорили, что вопрос о переговорах должен решать Зеленский, в итоге в конце марта состоялись переговоры в Стамбуле, вроде бы появилась надежда на мирное соглашение. Тогда Россия отвела войска от Киева и показала, что наши цели связаны с ДНР и ЛНР. Тут же на Западе сочли это возможностью заставить действовать Москву по своим рецептам, и Украина под давлением отказалась от переговоров», — пояснил Светов.

Такие «качели» наблюдаются постоянно, поэтому уделять им слишком много внимания не стоит, уверен эксперт. Ключевую роль, по его словам, играют успехи союзных войск. Именно в зависимости от них Запад будет строить диалог.

«Когда было контрнаступление Украины, какие начались крики! Какие заявления! „России нанесено поражение! Отступать должна!“ Потом оказалось, что главное „достижение“ контрнаступления — огромное число погибших украинских солдат. Тогда изменился тон риторики», — отметил собеседник «360».

Он привел в пример ситуацию с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, который сначала назвал Россию фашистским государством, а потом заявил, что это была ошибка переводчика.

«Еще будем эти качели наблюдать. <…> Надо меньше обращать на это внимание и делать свое дело: помогать нашим военным проводить специальную военную операцию», — добавил политолог.

РИА «Новости»

На мнение Европы влияют США и кризис

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин рассказал «360», что перемены в западной риторике связаны с энергетическим кризисом. Холода приближаются, и ЕС приходится идти на какие-то уступки.

«Все, что сейчас получает Евросоюз, существует только благодаря „Турецкому потоку“. <…> Если Турция перекроет кислород ЕС, <…> это будет означать смерть Евразии. И в этой ситуации европейские политики начинают немножко хитрить», — пояснил Самонкин.

Есть ли будущее у переговоров

По мнению Светова, переговоры между Москвой и Киевом в ближайшее время невозможны. Самонкин, в свою очередь, полагает, что шанс на диалог все же есть, причем вероятным посредником станет Турция. Но, опять же, Россия будет настаивать на доведении спецоперации до конца и смене киевского режима.

«Чтобы ВСУ покинули свои позиции, вернулись домой. <…> Конечно, Херсон и Запорожье смотрят в сторону России. Украинскому народу нужно самому выбирать свою судьбу, не навязанную Западом», — заключил эксперт.

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