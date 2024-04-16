16 апреля 2024, 02:18
«У военных истерика». ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Новом Буге
Подпольщик Лебедев: в Новом Буге зафиксировали удар по расположению ВСУ
Российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в Новом Буге Николаевской области. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«Прилетало очень серьезно <…>. Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали», — рассказал он.
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Повторный удар, подчеркнул Лебедев, привел к перебоям с электричеством.
Ранее, по словам координатора, в Полтаве после обстрела загорелся склад горюче-смазочных материалов.
Также российские военные впервые ликвидировали в зоне спецоперации британскую гаубицу L-119. Военную технику подбили на Донецком направлении. Кроме того, уничтожили в этом районе до 420 боевиков ВСУ, танк, 10 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
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