Спецоперация 16 апреля 2024, 02:18 «У военных истерика». ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Новом Буге Подпольщик Лебедев: в Новом Буге зафиксировали удар по расположению ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в Новом Буге Николаевской области. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор местного подполья Сергей Лебедев.

«Прилетало очень серьезно <…>. Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали», — рассказал он.

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Повторный удар, подчеркнул Лебедев, привел к перебоям с электричеством.

Ранее, по словам координатора, в Полтаве после обстрела загорелся склад горюче-смазочных материалов.

Также российские военные впервые ликвидировали в зоне спецоперации британскую гаубицу L-119. Военную технику подбили на Донецком направлении. Кроме того, уничтожили в этом районе до 420 боевиков ВСУ, танк, 10 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».