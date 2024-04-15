Важное 15 апреля 2024, 14:16 Британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара» впервые уничтожили в зоне СВО МО: в зоне СВО уничтожили британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара» РИА «Новости»

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Минобороны России впервые отчиталось об уничтожении британской гаубицы L-119 и поражении станции РЭБ «Хмара» в зоне спецоперации. Очередную сводку опубликовали в 13:40.

Станцию РЭБ удалось поразить в ходе контрбатарейной борьбы. В процессе нее ВС России также нанесли успешные удары по американской 155-милимметровой самоходной артиллерийской установке М109 Paladin, САУ «Акация» и «Гвоздика», трем гаубицам Д-30 и гаубице М102 производства США.

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Британскую L-119 украинские войска потеряли на Донецком направлении. На нем же ВСУ в течение суток лишились до 420 бойцов, танка, 10 автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

На Авдеевском направлении ВС России отразили семь контратак противника и улучшили свои тактические позиции. Успехов удалось добиться благодаря боевой работе подразделения группировки войск «Центр». ВСУ лишились на указанном направлении до 295 военнослужащих.