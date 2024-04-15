15 апреля 2024, 17:42
Топливный склад ВСУ загорелся в Полтаве
Подпольщик Лебедев: в Полтаве зафиксировали удар по складу ГСМ
Склад горюче-смазочных материалов вспыхнул в Полтаве после обстрела. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он обратил внимание, что о попадании в топливный склад свидетельствует характерный цвет дыма.
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«Полтава — прилет <…> Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», — указал подпольщик.
Других подробностей об ударах по военным объектам в Полтаве Лебедев не сообщил.
Ранее российские военные впервые ликвидировали в зоне спецоперации британскую гаубицу L-119. Военную технику подбили на Донецком направлении. ВС России также уничтожили в этом районе до 420 боевиков ВСУ, танк, 10 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
По данным Минобороны, бойцы поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Хмара» на Авдеевском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы они ликвидировали гаубицы «Д-30» и М102, а также САУ М109 Paladin, «Гвоздика» и «Акация».
ВСУ
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