Спецоперация 15 апреля 2024, 17:42 Топливный склад ВСУ загорелся в Полтаве Подпольщик Лебедев: в Полтаве зафиксировали удар по складу ГСМ Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Склад горюче-смазочных материалов вспыхнул в Полтаве после обстрела. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он обратил внимание, что о попадании в топливный склад свидетельствует характерный цвет дыма.

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«Полтава — прилет <…> Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», — указал подпольщик.

Других подробностей об ударах по военным объектам в Полтаве Лебедев не сообщил.

Ранее российские военные впервые ликвидировали в зоне спецоперации британскую гаубицу L-119. Военную технику подбили на Донецком направлении. ВС России также уничтожили в этом районе до 420 боевиков ВСУ, танк, 10 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

По данным Минобороны, бойцы поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Хмара» на Авдеевском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы они ликвидировали гаубицы «Д-30» и М102, а также САУ М109 Paladin, «Гвоздика» и «Акация».