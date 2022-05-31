Цистерна с химикатами взорвалась на подконтрольном ВСУ заводе «Азот» в Северодонецке

На химзаводе «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами, территория комбината находится под контролем украинских боевиков. Сообщение о взрыве появилось в Telegram-канале посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника.

«На химкомбинате „Азот“ подорвали емкость с химикатами. Предварительно это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — написал дипломат в посте.

Сегодня еще продолжается очистка окраин Северодонецка от неонацистов. Также они контролируют химкомбинат «Азот». Российские войска заняли примерно половину города, сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

Освобождение города станет ключевым событием российской спецоперации на Украине, считает военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко. Он заявил, что по значимости это сопоставимо со взятием «Азовстали». Контроль над Северодонецком — это важный этап перелома хода боевых действий.