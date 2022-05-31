Военный эксперт Коротченко рассказал, почему Северодонецк так важен для российской армии

Освобождение Северодонецка станет ключевым событием российской спецоперации на Украине. Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Об этом сообщило URA.ru.

Эксперт заявил, что по значимости битва за город будет сравнима со сражением за «Азовсталь». Главными задачами армии России сейчас является окружение, расчленение и уничтожение украинской группировки на Донбассе, отметил Коротченко.

«Без решения этой задачи дальнейшие этапы наших действий на Украине не могут быть реализованы, поэтому в данном случае, если можно так выразиться, я лично оцениваю путь уничтожения донбасской группировки, как немцев под Сталинградом в 1943. Это важный этап перелома хода боевых действий», — отметил военный эксперт.

По словам Коротченко, оборона в Северодонецке состоит из самых боеготовых частей.

«Здесь противника не надо недооценивать. Он упорно сопротивляется. Но общее преимущество на нашей стороне, поэтому рано или поздно эти проблемы будут решены», — подчеркнул он.