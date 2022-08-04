Церемонию прощания с Качурой перенесли из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Власти Донецкой Народной Республики перенесли церемонию прощания с погибшим командиром реактивной дивизии ДНР Ольгой Качурой из-за интенсивных обстрелов центра Донецка со стороны украинских нацистов. Об этом ТАСС сообщил один из офицеров Народной милиции ДНР.

Прощание с Качурой проходило в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, снаряды боевиков попали в находящуюся рядом гостиницу «Донбасс Палас». РИА «Новости» сообщало, что собравшихся на прощание с Качурой эвакуировали в безопасное место.

Газета «Известия» показала на видео последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, что фасады домов серьезно пострадали. По предварительной информации, есть раненые и погибшие.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram сегодня утром написал об обстреле со стороны украинских военных Петровского района города. Позже он сообщил, что атака началась и на Ворошиловский район.

О гибели Качуры 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ей посмертно присвоили звания Героя России и Героя ДНР.