Погибла легендарная командир армии ДНР с позывным Корса

Командир войск Народной милиции ДНР, полковник Ольга Качура трагически погибла. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он назвал 3 августа черным днем как для всей республики, так и для Горловки. В период службы Качура использовала позывной Корса.

«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса. Это невосполнимая утрата для всех нас! Светлая и вечная память нашей Героине», — написал мэр.

Качура служила в звании полковника гвардии, с 2014 года она командовала реактивным артиллерийским дивизионом.

«Почетный гражданин города Горловки — все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев — лишь малая часть ее заслуг», — добавил Приходько.

Также мэр от лица всех горловчан выразил искренние соболезнования семье Качуры и всем, кто ее знал и любил.

Ранее пресс-служба НМ ДНР сообщила, что сдавшийся в плен боевик ВСУ порекомендовал командирам нацбатов сложить оружие.