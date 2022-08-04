Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре
Владимир Путин присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Погибшей при обстреле около Горловки командиру дивизиона реактивной артиллерии Ольге Качуре (позывной Корса) посмертно присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
«За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить полковнику Ольге Качуре звание Героя России посмертно», — говорится в тексте указа.
О гибели Качуры накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Качура несла боевую службу в звании полковника гвардии, а с 2014 года стала командиром реактивного артиллерийского дивизиона. Приходько отметил, что при жизни женщина пользовалась уважением сослуживцев и народной любовью.
Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о присвоении Качуре звания Героя ДНР посмертно.