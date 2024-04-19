Мир 19 апреля 2024, 13:02 Россия всегда предпочитала переговоры дракам и войнам — Лавров Лавров заявил, что Россия всегда выбирала переговоры вместо войн РИА «Новости»

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Россия предпочитает переговоры войнам и дракам. Такое заявление сделал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — подчеркнул дипломат.

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Россия неоднократно заявляла о том, что готова вести переговоры. Но Украина продолжается отказываться от мирного диалога.

Лавров в интервью добавил, что у России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию. Он подчеркнул, что стране создавали угрозу.

Коллективный Запад призывает нанести поражение России, надеясь сохранить свою гегемонию. Нагнетание этой темы в публичном пространстве свидетельствует о панике западных политиков.