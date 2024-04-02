Спецоперация 02 апреля 2024, 17:41 Царь-бомба. Российские снаряды создадут огромные проблемы Украине Генерал НАТО Ходжес назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» РИА «Новости»

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Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

«Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе», — заявил эксперт.

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«Царь-бомбы» создадут проблемы украинской армии. Ходжес предположил, что их направят против инфраструктуры и энергетических объектов.

Ранее российские военные уничтожили цех по производству украинских дронов. Также они сбили 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampir.

Кроме того, ВС России нанесли свыше 190 ударов по энергетическим объектам Украины в марте. Министр обороны страны Сергей Шойгу отметил, что так российская армия ответила на теракты.