Спецоперация 02 апреля 2024, 16:45 Военные уничтожили цех производства и обслуживания украинских беспилотников Минобороны: ВС России уничтожили цех производства и обслуживания дронов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили цех по производству украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах», — передали в оборонном ведомстве.

Реклама

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire. С начала спецоперации украинская армия лишилась 18 374 дронов, 851 самолета и вертолета, 15 680 танков и других боевых бронированных машин.

На Херсонском направлении за последние сутки потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. На Южно-Донецком — более 140 боевиков. Противник также потерял свыше 300 военнослужащих на Авдеевском направлении и более 250 — на Донецком направлении. На Купянском российские бойцы ликвидировали до 20 украинских солдат.

Отставной полковник СБУ Олег Стариков ранее заявил, что удары России лишат ВСУ стратегических резервов. Только в марте ВС РФ в ответ на теракты нанесли более 190 ударов по энергетическим объектам Украины.