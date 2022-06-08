Семья британского наемника ВСУ сообщила, что ждет его возвращения

Родственники и близкие британского наемника Эйдена Аслина выразили надежду на его возвращение домой. Об этом они заявили в эфире телеканала Sky News.

«Мы надеемся, что его очень скоро освободят. Мы очень любим Эйдена и очень скучаем по нему», — говорится в заявлении семьи.

Британский военный Аслин сдался в плен войскам Донецкой Народной Республики в середине апреля. Он вышел из заблокированного Мариуполя. Аслин не имеет официального статуса военного и не может рассчитывать на гуманное обращение, как комбатанты.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что обмен иностранных наемников ВСУ не представляется возможным.