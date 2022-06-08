Британские власти не обсуждали с Россией обмен своих граждан, воевавших на стороне ВСУ, или обжалование будущего приговора. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, не было [попыток]», — сказал он.

Представитель Кремля согласился с тем, что решение Великобритании обжаловать будущий приговор будет говорить о фактическом признании суверенитета ДНР.

Уголовное дело против наемника Эндрю Хилла и еще двух человек будет рассмотрено в ДНР. Их обвинили в совершении преступления группой лиц, насильственном захвате или удержании власти, а также наемничестве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала ранее, что третьи страны вербуют иностранных бойцов для Украины. В частности, по сообщению RT, этим занимаются военные компании Великобритании и США.