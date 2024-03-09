09 марта 2024, 13:00
«Только тогда они успокоятся». Сенатор призвал ответить Украине после массовой атаки БПЛА
Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА
Смещение границы Украины поможет избежать новых ударов дронами по России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Lenta.ru.
«Решение всегда одно <…> нужно отодвигать границы оставшейся Украины от наших территорий. Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта „Анти-Россия“. И только тогда они успокоятся», — сказал сенатор.
Реклама
Джабаров подчеркнул, что российские войска должны решить все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным по спецоперации — демилитаризировать Украину.
Массовая атака дронов на несколько регионов России произошла в ночь на 9 марта. Почти 50 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили в Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях. После ночной атаки пострадал сотрудник МЧС — он устранял последствия происшествия.
В первой половине дня 9 марта украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в селе Безымено под Белгородом. В здании выбило стекла, повреждения получила линия газоснабжения. Менее чем через час ВСУ дроном атаковали хутор Мухин, в частном доме осколками пробило окна и посекло фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотники
Владимир Джабаров
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама