Спецоперация 09 марта 2024, 13:00 «Только тогда они успокоятся». Сенатор призвал ответить Украине после массовой атаки БПЛА Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА РИА «Новости»

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Смещение границы Украины поможет избежать новых ударов дронами по России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Lenta.ru.

«Решение всегда одно <…> нужно отодвигать границы оставшейся Украины от наших территорий. Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта „Анти-Россия“. И только тогда они успокоятся», — сказал сенатор.

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Джабаров подчеркнул, что российские войска должны решить все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным по спецоперации — демилитаризировать Украину.

Массовая атака дронов на несколько регионов России произошла в ночь на 9 марта. Почти 50 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили в Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях. После ночной атаки пострадал сотрудник МЧС — он устранял последствия происшествия.

В первой половине дня 9 марта украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в селе Безымено под Белгородом. В здании выбило стекла, повреждения получила линия газоснабжения. Менее чем через час ВСУ дроном атаковали хутор Мухин, в частном доме осколками пробило окна и посекло фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.