Спецоперация 09 февраля 2024, 07:25 «Бесконечное количество солдат». ВС России шокировали немецкого наемника ВСУ Bild: немецкий наемник назвал бесконечным количество бойцов и техники ВС РФ РИА «Новости»

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Украинский наемник из Германии Бен в беседе с Bild пожаловался на «бесконечные» силы российской армии. Ее мощь — одна из причин провала контрнаступления ВСУ, считает он.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — заметил Бен.

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По его мнению, Запад слишком долго медлил с решениями по поддержке Украины, военная помощь была «фрагментарной» и недостаточной, а действия ВСУ в то же время — нескоординированными. Все это привело к краху.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что на стороне Украины сражаются в основном польские наемники, на втором месте — наемники из США, на третьем — из Грузии.

Во Франции наемничество законодательно запрещено, однако, как стало известно ранее, украинское посольство все равно вербует жителей этой страны. На сайте дипломатического представительства и в соцсетях сохраняются публикации о наборе наемников.