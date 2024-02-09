Мир 09 февраля 2024, 03:11 Путин рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ Путин: на Украине больше всего наемников из Польши, США и Грузии Lance Cpl. Christian Salazar / Keystone Press Agency / Global Look Press

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На стороне ВСУ сражаются больше всего польских наемников, на втором месте идут приехавшие из США, а на третьем — из Грузии. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал президент России Владимир Путин.

«Есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего — из Польши, на втором месте — наемники из США, на третьем — из Грузии», — отметил он.

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Путин также назвал дешевой провокацией заявление лидера демократического большинства в американском сенате Чака Шумера. Он предупреждал, что американским солдатам в итоге придется отправиться на Украину, если финансирование этой страны остановят.

Сенат США не поддержал закон, который в том числе касался дополнительной денежной поддержки Украины. При минимуме в 60 голосов за инициативу проголосовали 49 сенаторов, против высказались 50.