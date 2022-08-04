Террористы ВСУ «проводили» Героя России Корсу жестоким обстрелом Донецка

Обстрел боевиками ВСУ центра Донецка сорвал церемонию прощания жителей с погибшей накануне полковником ДНР Ольгой Кочурой (позывной Корса). В результате атаки погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Выпущенные снаряды повредили здание театра и находящуюся рядом гостиницу «Донбасс Палас».

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики и представитель информационного отдела штаба территориальной обороны ДНР Артем Ольхин подчеркнул, что обстрел шел именно по людям, которые пришли попрощаться с легендарным командиром. Он подчеркнул, что воюющие на стороне Украины боевики не считаются с человеческими жизнями и культурным наследием, которое они планомерно уничтожают.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Неприкрытый цинизм

Сегодня во время церемонии прощания с Ольгой Кочурой, легендарной Корсой, командующей всеми РСЗО, которые защищали Горловку, произошел вопиющий случай. Вчера она погибла от рук ВСУ или иностранных наемников, которые руководят артиллерией с украинской стороны.

Они ее убили, а сегодня обстреляли ее похороны Артем Ольхин.

В ходе обстрела пострадало здание театра, здание гостиницы «Донбасс Палас», которая находится недалеко. Кроме того, повреждение получило еще одно историческое здание на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Театрального, там даже свой домовой храм на втором этаже есть. То есть они (ВСУ — прим. ред.) обстреляли весь центр Донецка, совершенно не беспокоясь, кто при этом гибнет.

Источник фото: РИА «Новости»

Это сделали намеренно, потому что обстреливали именно похоронную процессию, людей, которые пришли отдать дань памяти, проводить в последний путь одного из легендарных донецких командиров. Это втройне цинично.

Нужно задать риторический вопрос: ребята, когда мы отобьем у вас Киев, а это рано или поздно будет, вы по своему городу также будете стрелять? Бить по похоронным процессиям в самом Киеве?

Это не их народ и культура

Есть устойчивое ощущение, что украинских кадров у Киева уже не осталось. Потому что когда речь идет об обстреле 155-м калибром или HIMARS — это явно действия иностранных водителей, наводчиков, операторов. То есть это все иностранная агрессия, которая осуществляется на территории Донбасса.

У этих людей с англо-американо-украинской стороны нет Родины. Им абсолютно все равно. Они будут стрелять по любым городам. Даже если это будет Хмельницкий, Ивано-Франковск — что угодно Артем Ольхин.

Об этом надо хорошо и крепко подумать украинцам. Почему они на это спокойно смотрят, как это все происходит? То, что они ненавидят нас, жителей Донбасса, это естественно. Мы уже восьмой год находимся с ними в противостоянии.

Источник фото: РИА «Новости»

Но они применяют точно такие же методы, такой же террор по отношению к жителям Краматорска, Славянска, Песок. Они вообще не считаются с человеческими жизнями, а уж тем более с культурным наследием, которым является здание театра оперы и балета.

Им все равно, потому что это не их земля, не их культура, не их народ. Чем они больше здесь все уничтожат — тем им лучше. Поэтому очень хорошо, что объявили специальную операцию. Надеюсь, что она завершится в районе Чопа и Ужгорода, потому что мы не оставили им ни одной пяди земли. Это наша культура, наше место, и все это должно принадлежать нам.