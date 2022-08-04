Момент обстрела места прощания с командиром войск ДНР Качурой попал на видео

Украинские националисты ударили по центру Донецка, где утром 4 августа проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивной дивизии ДНР Ольгой Качурой (позывной — Корса).

Прощание с Качурой проходит в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, снаряды нацистов попали в находящуюся рядом гостиницу «Донбасс Палас».

РИА «Новости» сообщило, что собравшихся на прощание с Качурой временно эвакуировали в убежище, где они пережидают обстрел.

О смерти полковника гвардии Качуры накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Боевой офицер несла службу командиром реактивного артиллерийского дивизиона.

Утром 4 августа президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Качуре звания Героя России посмертно.