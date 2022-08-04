ВСУ ударили по театру в Донецке в момент прощания с Ольгой Качурой

ВСУ нанесли удар по театру в центре Донецка, где сегодня проходит церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Об интенсивном обстреле города сообщило РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, из-за ударов со стороны ВСУ люди покинули театр и спустились в убежище, церемонию прощания отложили.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram сегодня утром написал об обстреле со стороны украинских военных Петровского района города. Позже он сообщил, что атака началась и на Ворошиловский район.

В Telegram-канале «Типичный Донецк» уже опубликовали фото последствий ударов на проспекте Гурова.

По данным Донецкого агентства новостей, под обстрел попала территория вблизи здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко. По предварительным данным, есть пострадавшие.

О гибели Качуры 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Полковнику посмертно присвоили звания Героя России и Героя ДНР.